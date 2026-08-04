Arnavutluk'un İyon Denizi kıyısında bulunan Ksamil, doğal plajları ve berrak koylarıyla yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. İstanbul'a yaklaşık iki saatlik uçuş mesafesinde bulunan bölge, vizesiz seyahat imkanı sayesinde Türk turistlerin tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor.

TURKUAZ DENİZİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

"Balkanların Maldivleri" olarak anılan Ksamil, beyaz kumlu plajları ve turkuaz deniziyle öne çıkıyor. Bora Bora, Cennet, Panorama, Africana, Kara İnci ve Poda plajları bölgenin en çok ziyaret edilen noktaları arasında bulunuyor.

ÜÇ KÜÇÜK ADAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Ksamil açıklarında bulunan üç küçük ada, tekne turlarıyla ziyaret edilebiliyor. Berrak sularla çevrili adalar, bölgenin en dikkat çeken doğal alanları arasında gösteriliyor.

Bölgede apart dairelerden otellere kadar farklı bütçelere hitap eden konaklama seçenekleri bulunuyor. Plajlar, restoranlar ve alışveriş noktaları ise yürüme mesafesinde yer alıyor.

UNESCO MİRASI KENTİNE YAKIN KONUMDA

Ksamil'e yakın mesafedeki Antik Butrint Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Antik tiyatro, tapınak kalıntıları ve tarihi surlar bölgenin kültürel mirasını yansıtan yapılar arasında bulunuyor.

Ksamil'de deniz ürünlerinin yanı sıra Balkan mutfağına ait birçok yemek sunuluyor. Bölgenin coğrafi konumu nedeniyle Yunan ve İtalyan mutfağından izler taşıyan lezzetler de restoran menülerinde yer alıyor.