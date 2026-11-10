Maldivler'de tatil yapmak isteyen Rus turistler, banka işlemlerindeki kısıtlama nedeniyle otellerde sorun yaşamaya başladı. Ülkenin en büyük bankasının Rusya bağlantılı para transferlerini kabul etmeyi durdurmasının ardından bazı oteller, Rus turistlerin rezervasyonlarını tanımamaya ve konaklamalarını kabul etmemeye başladı.

RUS TURİSTLERİN REZERVASYONLARI KABUL EDİLMİYOR

Maldivler'de Rus turistlerin otel rezervasyonlarıyla ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Ülkenin en büyük bankası olan Maldivler Bankası, ekim ayının sonunda Rusya bağlantılı para transferlerini kabul etmeyi durdurdu. Kararın ardından Rus turistlerin konaklama için önceden yaptıkları ödemeler otellere ulaşmamaya başladı.

Bazı oteller, rezervasyon ücretlerinin hesaplarına geçmediğini belirterek turistlerden yeniden ödeme yapmalarını istedi. Bazı işletmeler ise ödeme sorunu nedeniyle Rus turistleri konaklatmayı reddetti.

BANKADAN RUSYA İÇİN ÖDEME KISITLAMASI

Maldivler Bankası, Rusya ile bağlantılı para transferlerini işlemediğini doğruladı. Banka yetkilileri, Rusya'nın erişimin kısıtlandığı ülkeler arasında bulunduğunu ve uygulamanın yasal ve düzenleyici gereklilikler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.

Kısıtlamanın hem ülkeye gelen hem de ülkeden gönderilen ödemeleri kapsadığı belirtildi. Rus turizm sektörü temsilcileri, 6 Kasım itibarıyla yaklaşık 2 milyon dolarlık transferin bloke edildiğini bildirdi.

RUS TURİSTLER İÇİN DİPLOMATİK GİRİŞİM

Yaşanan sorunların ardından Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği, Rusya Ekonomi Bakanlığı ve Maldivler'deki Rus büyükelçisiyle temasa geçti. Rus yetkililerin Maldivler makamlarıyla görüşerek ödeme engelinin kaldırılması için girişimde bulunması bekleniyor. İki ülkenin merkez bankaları arasında görüşmeler yapılması da gündemde.