Siyah mayosuyla Maldivler'de dalış yaptığı öne sürülen bir kadının yer aldığı görüntülerin yayılmasıyla beraber videodaki kadının ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen olduğu iddia edildi.

Asılsız iddiaların odağı haline gelen ünlü oyuncu, konuya ilişkin sessizliğini bozarak sert bir açıklama yaptı.

"O KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Kendisine ait olduğu iddia edilen video hakkında ilk açıklamayı yapan Allen, görüntülerin asılsız bir şekilde kendisiyle bağdaştırıldığını vurguladı. Ünlü oyuncu, "Maldivler'de çekildiği iddia edilen videodaki kişi gerçekten Maldivler mi bilmiyorum ama kesin olarak şunu söyleyebilirim ki o kişi ben değilim" diyerek iddiaları net bir dille yalanladı.