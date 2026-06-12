İstanbul merkezine yakın mesafede konumlanan 10 deniz ve doğa destinasyonu yaz sezonu için hazırlandı. Bu rotalar, uzun seyahat imkanı bulamayan kent sakinlerine alternatif ve ulaşılabilir tatil seçenekleri sunuyor.

SAROS KÖRFEZİ'NİN SAHİL ŞERİDİ: ERİKLİ

Edirne sınırlarında, Saros Körfezi kıyısında yer alan Erikli, berrak denizi ve temiz plajlarıyla yaz sezonunda yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Bölge, deniz turizminin yanı sıra kamp alanları, doğa yürüyüş parkurları ve su altı dalış faaliyetleriyle öne çıkıyor.

DOĞAL KOYLARIYLA KARADENİZ KIYISI: KANDIRA

Kocaeli'ye bağlı Kandıra ilçesi, özellikle Kefken ve Kerpe sahilleriyle Karadeniz kıyısındaki doğal koyları tatilcilere sunuyor. İlçe, plajlarının yanı sıra yerel kültürel zenginlikleri ve coğrafi işaretli ürünleriyle de talep görüyor.

İKİ NEHRİN ARASINDAKİ BÖLGE: AĞVA

İstanbul şehir merkezine yaklaşık 97 kilometre mesafede bulunan Ağva, iki nehir arasında kalan coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Yeşil doğası ve sakin plaj hattıyla bilinen bölge, kano turları ve nehir aktivitelerine imkan tanıyor.

GÖL VE DOĞA DESTİNASYONU: SAPANCA VE MAŞUKİYE

Sapanca Gölü çevresi ve Maşukiye, yeşil doğasıyla özellikle hafta sonu kaçamaklarının merkezleri arasında yer alıyor. Bölgedeki yürüyüş parkurları, dinlenme tesisleri ve konaklama alanları ziyaretçilere doğa odaklı hizmet veriyor.

MARMARA DENİZİ'NİN MERKEZİ: AVŞA ADASI

Marmara Denizi'nde yer alan Avşa Adası, geniş kumsalları ve temiz deniziyle İstanbul'a yakın ada turizminin başında geliyor. Ada, konaklama alternatiflerinin yanı sıra yerel bağcılık ve geleneksel şarap üretimi faaliyetleriyle biliniyor.

LONGOZ ORMANLARI YERLEŞİMİ: İĞNEADA

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada, Türkiye'nin en büyük longoz ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Uzun sahil şeridi ve temiz plajları bulunan bölge, hem kamp faaliyetleri hem de deniz tatili için tercih ediliyor.

GÜNÜBİRLİK SEYAHAT NOKTASI: DALLAS PLAJI

İstanbul'a yakın konumuyla dikkat çeken Dallas Plajı, günübirlik tatil planlarının merkez noktalarından biri olarak gösteriliyor. Yumuşak kumsal yapısı ve sunduğu çeşitli sahil hizmetleriyle yaz aylarında yoğun ziyaretçi çekiyor.

TERMAL VE DENİZ TURİZMİ: ARMUTLU

Yalova'nın Armutlu ilçesi, şifalı kaplıcaları, termal kaynakları ve temiz plajlarıyla çok yönlü bir tatil imkanı sağlıyor. İstanbul'a deniz yoluyla da yakın olan ilçe, sakin atmosferiyle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

BATI KARADENİZ'İN TARİHİ MERKEZİ: AKÇAKOCA

Düzce'ye bağlı Akçakoca, uzun sahil şeridi ve mavi bayraklı plajlarıyla Batı Karadeniz'in önemli turizm aksları arasında yer alıyor. Bölge, tarihi Ceneviz Kalesi ile ziyaretçilerine deniz ve kültür turizmini bir arada sunuyor.

RÜZGAR SÖRŞÜNÜN MERKEZİ: ŞARKÖY

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, temiz plajları ve geniş üzüm bağlarıyla Marmara Bölgesi'nin öne çıkan merkezleri arasında bulunuyor. Coğrafi yapısı gereği yelken ve rüzgar sörfü gibi su sporlarına uygun olan ilçe, huzurlu bir tatil imkanı tanıyor.