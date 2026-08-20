Güneydoğu Asya'nın tropikal meyvelerinden karambola, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlanan egzotik ürünler arasında yer alıyor. “Yıldız meyvesi” olarak da bilinen karambola Malezya'nın yanı sıra Endonezya ve Filipinler çevresinde yetişiyor. Meyve, enine kesildiğinde ortaya çıkan yıldız şekliyle dikkat çekiyor.

KESİLDİĞİNDE YILDIZ ŞEKLİNE DÖNÜŞÜYOR

Karambolayı diğer meyvelerden ayıran en belirgin özellik, kesildiğinde ortaya çıkan beş köşeli yıldız görüntüsü. Meyvenin rengi olgunlaşma seviyesine göre yeşilden sarıya doğru değişirken, sulu ve hafif tatlı-ekşi bir tada sahip oluyor. İnce kabuğuyla birlikte tüketilebilen karambola; taze olarak yenilebildiği gibi salatalarda, tatlılarda ve içeceklerde de kullanılabiliyor.

MALEZYA'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN EGZOTİK MEYVE

Karambolanın doğal yetişme alanları arasında Malezya, Endonezya ve Filipinler bulunuyor. Özellikle Malezya, karambolanın yetiştirildiği önemli ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Tropikal iklimi seven bitki, sıcak ve nemli koşullarda gelişiyor.

Türkiye'de ise karambola, tropikal meyve yetiştiriciliğinin geliştiği Akdeniz kuşağında, özellikle sıcak mikroklima alanlarında yetiştiriliyor. Antalya ve Mersin çevresindeki tropikal meyve üretim alanları bu açıdan öne çıkıyor.

Öte yandan karambolanın Türkiye'deki üretiminin henüz muz veya avokado gibi yaygın ve yüksek hacimli bir tarımsal üretim haline gelmedi.

TÜRKİYE'DE FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Türkiye'de karambola henüz yaygın olarak satılan bir meyve olmadığı için fiyatı da satış noktasına ve ürünün gramajına göre değişiyor. internet satışlarında 1 adet yerli üretim karambola 280 liraya kadar çıkabiliyor. Aynı dönemde farklı satıcılarda “yıldız meyvesi” adıyla 199 lira seviyesinde ürünler de bulunuyor. 1 kilogramlık bazı ürünlerde ise fiyat 1.100 liraya kadar yükseliyor.

Bu fiyatların üretici fiyatı değil, tüketicinin karşılaştığı perakende/online satış fiyatları olduğuna dikkat çekiliyor.