Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Açıklamaya göre, hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, özellikle Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadiselerinin görülebileceğini belirtti. Ayrıca Ege ve Marmara bölgelerinde yer yer toz taşınımı beklendiği açıklandı.

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Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozlarının etkisiyle, hafta sonu boyunca özellikle batı bölgelerinde tozlu, sıcak ve bunaltıcı bir hava etkili olacak. Uzmanlar, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi etkiler yaratabilecek toz taşınımına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle solunum rahatsızlığı bulunan bireylerin tedbirli olması gerektiği ifade edildi.