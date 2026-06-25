Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Volkswagen (VW), stratejik bir hamleyle motor ve enerji teknolojileri alanındaki güçlü iştiraki Everllence’ın çoğunluk hissesini elden çıkarma kararı aldı. Özel sermaye fonu Bain Capital ile masaya oturan otomotiv devi, milyarlarca euroluk bu dev anlaşmayla küresel piyasalarda büyük ses getirdi. Yatırım portföyünü sadeleştirme stratejisi kapsamında hareket eden şirket, bu ortaklıkla finansal yapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

DEV ANLAŞMANIN PERDE ARKASI: TAM 7,4 MİLYAR EURO!

Volkswagen’den yapılan resmi açıklamaya göre, satış işleminin toplam mali boyutu dudak uçuklattı. Devredilecek yüzde 51’lik çoğunluk hissesi ve işlem sonrasında üstlenilecek borçlar da dahil edildiğinde, masadaki toplam değerin yaklaşık 7,4 milyar euro seviyesinde olduğu hesaplandı.

Satışa konu olan Everllence şirketinin, Mayıs sonu itibarıyla Volkswagen bilançosundaki kayıtlı defter değeri ise yaklaşık 3,4 milyar euro seviyesindeydi. VW, bu satışa rağmen şirketteki yüzde 49’luk payını koruyarak ortaklığını aktif bir şekilde sürdürmeye devam edecek.

ESKİ ADI MAN ENERGY SOLUTIONS OLAN DEV SEKTÖRÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR

Volkswagen bünyesine 2018 yılında katılan ve eski adı MAN Energy Solutions olan Everllence; denizcilik, enerji ve sanayi sektörlerine yönelik kritik teknolojiler üretiyor. Tahrik sistemleri, karbonsuzlaşma teknolojileri ve enerji verimliliği çözümleri geliştiren şirket, yeni ortaklık yapısıyla küresel pazardaki büyümesini hızlandırmayı amaçlıyor. Özellikle veri merkezleri ve denizcilik sektöründeki küresel büyüme hedeflerine Bain Capital’in finansal gücüyle ulaşılması planlanıyor.

İŞÇİLERE 2030 YILINA KADAR DOKUNULMAYACAK: İŞTE O TAAHHÜT!

Satış anlaşmasının en dikkat çeken ve çalışanları rahatlatan maddelerinden biri ise istihdam garantisi oldu. Taraflar arasında varılan mutabakata göre, Everllence’ın Almanya’daki üretim tesisleri en az 2030 yılı sonuna kadar eksiksiz bir şekilde faaliyetlerini sürdürecek. Daha da önemlisi, bu süre zarfında fabrikalarda hiçbir şekilde zorunlu işten çıkarma uygulanmayacağı da imza altına alınarak taahhüt edildi.

Volkswagen Mali İşler ve Operasyon Direktörü Arno Antlitz, bu büyük hamlenin şirketin organizasyon yapısını sadeleştirirken finansal pozisyonunu ve mali esnekliğini ciddi oranda artıracağını vurguladı.

Sektörde dengeleri değiştirmesi bekleyen ve resmi düzenleyici kurumların onayına tabi olan bu dev satış operasyonunun, 2026 yılı sonuna kadar tamamen tamamlanması öngörülüyor.