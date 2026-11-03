Mali krizle mücadele eden Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Serhat Ardahanspor, başkanlık için Ardahanlı sanatçı Hülya Avşar'a resmi davette bulunacak. Kulüp Müdürü Özkan Karakaya, yönetim kurulunun ortak kararıyla hazırlanan teklifin önümüzdeki günlerde yüz yüze iletileceğini duyurdu.

Yönetim, bu adımla bordo-mavili kulübü mali darboğazdan çıkarmayı ve kulübün marka değerini yükseltmeyi hedefliyor. Karakaya, Avşar'ın marka değerine ve spora olan tutkusuna dikkat çekti.

“GÜÇLÜ BİR KADIN ELİNİN DEĞMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Karakaya, yönetimin kararını şu sözlerle anlattı:

“Serhat Ardahanspor’a artık güçlü bir kadın elinin değmesi gerektiğine inanıyoruz. Sinema ve müzik dünyasındaki başarılarıyla yıllardır Türkiye’nin gururu olan hemşerimiz Hülya Avşar’a kulüp başkanlığı için resmi davette bulunacağız. Yönetim kurulumuzun aldığı bu karar, mali krizle mücadele eden takımımızın geleceği ve marka değeri açısından hayati bir önem taşıyor.”

“BEKLEDİĞİMİZ DESTEĞİ GÖREMEDİK”

Ardahanlı iş insanlarından ve kentin önde gelen isimlerinden yeterli destek alamadıklarını belirten Karakaya, “Maalesef bugüne kadar Ardahanlı iş insanlarımızdan beklediğimiz desteği göremedik. Ancak Serhat Ardahanspor bu kentin en önemli markasıdır. Takımımızın yok olmasına seyirci kalmayacağız” dedi.