Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geçen yıl ağustos ayında mali müşavir İsmet Çelik'in (65) kar maskeli bir saldırgan tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, biri tetikçi dördü azmettirici olmak üzere tutuklu yargılanan 5 sanığı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

CİNAYETİN ARDINDAN İKİ İLDE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Bolvadin ilçesi Konak Mahallesi'nde geçen yıl 28 Ağustos'ta meydana gelen olayda, işe gitmek üzere evinden çıkan mali müşavir İsmet Çelik, kar maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğramış ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün yaşamını yitirmişti. Cinayetin ardından Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 30 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.

MAHKEME HEYETİ EN ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ

Soruşturma kapsamında ilk olarak tetikçi Abdülselam Buğdacı (26) ile cinayeti azmettirdikleri belirlenen Mehmet Zengin ve İsmail Yıldız yakalanarak geçen yıl 2 Eylül'de tutuklanmıştı. Çalışmaların devamında, olayın diğer azmettiricileri olduğu saptanan Cesur Acar (41) ve Bedirhan Boylu (21) da İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Buğdacı, Zengin ve Yıldız salonda hazır bulunurken, İstanbul'da tutuklu olan Acar ve Boylu ise SEGBİS yöntemiyle katıldı. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda tüm sanıklara indirim uygulamaksızın en ağır cezayı verdi.