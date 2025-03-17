Almanya'da Baden-Württemberg'de faaliyet gösteren Köhlerpappen GmbH, iflas başvurusu yaptı. Köklü bir geçmişe sahip olan şirket, şu anda 97 çalışanı ile zorluklarla karşılaştı.

Köhlerpappen, dünya çapında ambalaj ve oyun endüstrilerine yüksek kaliteli karton tedarik eden bir şirket olarak biliniyor. Artı49'un haberine göre, ticari faaliyetlerine devam eden şirket, çalışanların maaşlarını iflas yerine geçen yardımlar ile güvence altına aldı. Geçici iflas yöneticisi André Berbuer, şirketin iyi yapılandırıldığını ve normal işleyişine devam ettiğini belirtirken, krizin uzun vadede aşılabilmesi için ilgili taraflarla yürütülen görüşmelerin sürdüğünü de vurguladı.

GEÇMİŞİ ORTA ÇAĞ'A KADAR UZANIYOR

Köhlerpappen GmbH'nin geçmişi, Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Gengenbach'ta bulunan şirket, 1490 yılına kadar dayanan bir geçmişe sahip. "Papiermühlin beym gutleuthaus" olarak bilinen tesis, 1705 yılına kadar yüksek kaliteli kağıt üretiyor ve bu kağıtlar Strasbourg'daki matbaacılara ve Kuzey Almanya, Hollanda, Belçika gibi bölgelere tedarik ediliyordu.