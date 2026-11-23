Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus, 28 yaşındaki müzisyen Maxx Morando ile 21 Kasım Cumartesi günü dünyaevine girdi. Yaklaşık beş yıldır birlikte olan çift, Kaliforniya'nın Palm Springs kentinde düzenlenen özel törenle evlendi. Frank Sinatra'nın eski malikanesinde gerçekleşen düğün, çiftin yakın çevresinin katılımıyla açık havada yapıldı.

DÜĞÜNÜ SON ANA KADAR GİZLİ TUTTULAR

Miley Cyrus ve Liily grubunun davulcusu Maxx Morando, evlilik hazırlıklarını gözlerden uzak yürüttü. Çiftin düğün yapacağı haberi, törenden yalnızca bir gün önce gündeme geldi. Cuma akşamı düzenlenen prova yemeğinde Miley'nin üvey kız kardeşi Lily-Rose Purcell'in sosyal medya hesabından paylaştığı, çiftin baş harflerinin yer aldığı menü fotoğrafı da hazırlıkları ortaya çıkardı.

FRANK SINATRA'NIN ESKİ MALİKANESİNDE EVLENDİLER

People dergisinin yayımladığı fotoğraflara göre düğün alanı beyaz çiçekler ve büyük mumlarla süslendi. Törenin arka planında ise Frank Sinatra'nın eski malikanesinin havuzu yer aldı.

Miley Cyrus, uzun kollu ve sırt dekolteli beyaz saten gelinlik tercih etti. Duvağı kullanmayan şarkıcı, sade görünümünü zarif bir seçimle tamamladı. Maxx Morando ise papyonlu siyah smokin giydi. Töreni The Flaming Lips grubunun solisti Wayne Coyne yönetti.

BABASI BILLY RAY CYRUS DA TÖRENE KATILDI

Düğünde Miley Cyrus'ın annesi Tish Cyrus, kız kardeşi Noah Cyrus ve annesinin eşi oyuncu Dominic Purcell de yer aldı. Şarkıcının babası Billy Ray Cyrus da törene katılan isimler arasındaydı. Billy Ray Cyrus'a, nişanlı oldukları öne sürülen İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley ve oğlu Damian eşlik etti.

DOLLY PARTON'IN ŞARKISIYLA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Düğünün en duygusal anlarından biri, çiftin nikah yeminlerinden hemen önce yaşandı. Birden fazla yayın organının aktardığına göre, o sırada Dolly Parton'ın "Love Is Like a Butterfly" adlı şarkısı çaldı.

Bu tercih, Miley Cyrus'ın geçtiğimiz ay Los Angeles'taki Hollywood Bowl konserinde Dolly Parton hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamamasını da hatırlattı. Cyrus, ekim ayındaki konuşmasında aralarındaki bağın sonsuza dek süreceğini söylemiş ve onu yeniden göreceği günü sabırsızlıkla beklediğini dile getirmişti.

MILEY CYRUS İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Miley Cyrus ve Maxx Morando'nun aşkı 2021 yılında ortak arkadaşlarının tanıştırmasıyla başladı. İkili aynı yıl Miami'de düzenlenen "Miley's New Year's Eve" adlı televizyon programına birlikte katılarak ilişkilerini kamuoyuna duyurdu.

Çiftin nişanlandığı ise Aralık 2025'te ortaya çıktı. Birlikte katıldıkları etkinlikte elmas yüzüğüyle görüntülenen Cyrus'ın nişanlandığı anlaşıldı.

Bu evlilik, Miley Cyrus'ın ikinci evliliği oldu. Şarkıcı, daha önce oyuncu Liam Hemsworth ile 2018 yılında evlenmiş, çift 2019'da yollarını ayırmıştı.

2026'DA BABA-KIZ ARASINDA YENİDEN SOĞUK RÜZGARLAR ESİYORDU

Miley Cyrus'ın 2026 yılı aile ilişkileri açısından da hareketli geçti. Mart ayında "Hannah Montana" dizisinin 20'nci yıl özel programında yıllardır küs olduğu iddia edilen babası Billy Ray Cyrus ile kamera karşısına gelen şarkıcı, duygusal anlar yaşamıştı.

Ancak 31 Ağustos 2026'da sosyal medya hesaplarından Cyrus soyadını kaldırarak yalnızca Miley ismini kullanmaya başlaması, baba-kız arasında yeniden sorun yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi. Yeni albümü "Bass Persuades"i duyurduğu dönemde yaşanan bu gelişme üzerine Billy Ray Cyrus, kızının kararını desteklediğini açıklamıştı.

Düğünde babasının da davetliler arasında yer alması, geçmişte yaşanan ailevi sorunların ardından dikkat çeken bir buluşma oldu.