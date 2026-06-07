Dünyaca ünlü boksör Tyson Fury’nin kızı Venezuela Fury ile eşi Noah Price’ın evlilik sonrası yaşam tercihi gündem oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 8 milyon sterlin değerindeki aile malikanesinden ayrılan genç çift, daha mütevazı bir hayat sürmeye başladı..
HURDA TİCARETİNE GERİ DÖNDÜ
İngiliz gazetesi The Mirror ve The Sun’ın aktardığı bilgilere göre, 19 yaşındaki Noah Price, ailesinin uzun süredir sürdürdüğü hurda metal ticaretine yeniden döndü. Price’ın, balayı dönüşü kısa süre içinde hurda sahasında çalışmaya başladığı ve eski metaller üzerinden gelir elde ettiği öne sürüldü.
SADE BİR YAŞAMI TERCİH ETTİ
Çiftin, düğün sonrası Tyson Fury tarafından sağlanan milyon sterlinlik hediyeler ve yaklaşık 30 bin sterlinlik balayı tatiline rağmen daha sade bir yaşamı tercih ettiği ifade edildi. Buna rağmen günlük hayatlarında sosyal medyada lüks araçlar ve paylaşımlarla da dikkat çektikleri aktarıldı.
Haberde, Venezuela Fury’nin ailesine ait yaklaşık 8 milyon sterlin değerindeki malikaneden ayrılarak East Riding of Yorkshire bölgesinde bir karavana taşındığı bilgisi de yer aldı.
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Genç çiftin, başlangıçta gösterişli bir düğünle gündeme gelmesine rağmen, kısa süre içinde daha geleneksel ve iş odaklı bir yaşam düzenine yöneldiği belirtiliyor.
Öte yandan Venezuela Fury’nin sosyal medya paylaşımları ve yaşam tarzı da sık sık kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.
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