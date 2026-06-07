SADE BİR YAŞAMI TERCİH ETTİ

Çiftin, düğün sonrası Tyson Fury tarafından sağlanan milyon sterlinlik hediyeler ve yaklaşık 30 bin sterlinlik balayı tatiline rağmen daha sade bir yaşamı tercih ettiği ifade edildi. Buna rağmen günlük hayatlarında sosyal medyada lüks araçlar ve paylaşımlarla da dikkat çektikleri aktarıldı.