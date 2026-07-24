Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sakatlıksız bir sezon başlangıcı olmasını umut ettiğini belirten Ukraynalı orta alan oyuncusu, "İyi çalışıyoruz. Bu dönemdeki en önemli şey sakatlık yaşamamak. Takıma geleli 1-2 hafta oldu belki ama arkadaşlarımın harika insanlar olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir atmosfer var." şeklinde konuştu.

Malinovskyi, İlk etapta fiziksel çalışmalar üzerine yoğunlaştıklarını dile getirerek şöyle devam etti: "Bunları sezon boyunca yapmanız çok mümkün değil. Oynayacağımız maçların fiziksel hazırlığını bu dönemde gerçekleştiriyoruz. Fatih hoca ile olan görüşmemizde toplantı da yapmıştık. Hocamızın genel oyun prensiplerini, nasıl oynamak istediğini ve bizden beklentilerini biliyoruz. Hocamız da bunları bize anlattı. Ben orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindeki üç pozisyonda da görev alabiliyorum. İtalya’daki tecrübemle birlikte hocamızın benden beklentilerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. Orada da önemli bir dönem geçirdim. Bizim için bir hazırlık dönemi. Bu nedenle hazırlık maçlarının önemi çok büyük. Eksiklerimizi ve belki daha iyisini nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Bu maçları da avantaj olarak kullanmaya çalışacağız."

FİZİKSEL MÜCADELENİN ÖNE ÇIKTIĞI BİR LİG

Türkiye ligine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malinovskyi, “Bir maça çıktıktan sonra belki daha net cevap verebilirim. Türkiye Ligi’ni araştırdığımda şunu gördüm, fiziksel mücadelenin de öne çıktığı bir lig. Bazı maçlarda direkt oyunun tercih edildiği bir lig ama bazı maçlarda pozisyon almanın öne çıktığı bir lig. Dolayısıyla iki açıdan da kendimi değerlendirmem gerekir. Benim nerede olacağım hocamıza bağlı olacak. Eğer hocamız beni daha geride konumlandırmak isterse elbette elimden geleni yapacağım. Hocamız, ‘Hayır, daha ileride oynayacaksın’ derse yine daha önce elde ettiğim tecrübelerle birlikte oynadığım maçlarda takıma nasıl katkı sağlayacağımı herkese göstermek istiyorum." diye konuştu.

TRABZONSPOR TARAFTARINA SÖZLER

Taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye değinen oyuncu, "Harika bir karşılama oldu. Gelmeden önce de böyle olacağını biliyordum. Ben de çok mutlu oldum. Trabzonspor taraftarının hafta hafta futbolla yaşadığının, futbolun tam içinde olduğunun ve sonuçlardan büyük bir mutluluk ya da üzüntü duyduğunun farkındayım. Ben de onları mutlu etmeye çalışacağım. Futbolda en önemli şey performansınızdır. Bazen şansınızın yardımıyla birlikte birkaç maç kazanabilirsiniz ama iyi performans gösteriyorsanız sonuç da alabilirsiniz ve arka arkaya büyük başarılar kazanma şansınız olur. Ben de bunu yapmaya, sonuç almaya çalışacağım. En iyi performansımızı takımımız ve taraftarımız için göstermeye çalışacağım." diye konuştu.

FATİH TEKKE SÖZLERİ

Malinovskyi, takım arkadaşlarının gayet kaliteli futbolcular olduğunu belirterek "Aramıza çok oyuncu katıldı. Bir an önce birbirimizi tanımaya, neleri çok iyi yaptığımıza beraber bakmaya, onların hareketlenmelerini ve neler yapabileceklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hocamız aslında İtalya’daki teknik direktörler gibi. En küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya ve en önemli detayları göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu bir insan. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.