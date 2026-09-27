Büşra Kapan / sozcu.com.tr



ABD-İran savaşıyla birlikte yükselişe geçen brent petrol, akaryakıt fiyatlarının da tarihi seviyelere çıkmasına neden oldu.

Ekonomi yönetimi, zamların bir bölümünü ÖTV’den karşılamak ve pompaya daha düşük seviyede artış yansıtmak amacıyla ilki mart ayında olmak üzere farklı tarihlerde üç kez eşelmobil uygulamasını devreye soktu.



Ağustos ayında alınan karar ile motorin için yıl sonuna kadar kademeli eşelmobil tarifesine geçilirken, gözler 1 Ekim 2026 itibarıyla benzinde sonlanacak eşelmobil uygulamasına dönmüştü. Ekonomi yönetiminin ilave bir adım atmaması halinde benzine 1 Ekim itibarıyla 12,48 TL zam yapılacak olması milyonlarca benzinli araç sahibinde endişeye neden olurken, Maliye merakla beklenen eşelmobil tartışmalarında son kararını verdi.

1 EKİM'DE TARİHİ ZAM KESİNLEŞTİ

Benzin için uygulanan eşelmobil sisteminin 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla sona erecek olması, ekonomi yönetiminin ek bir adım atmaması halinde pompada 12,48 TL'lik artış ile tüm zamanların en büyük zammının gerçekleşeceği beklentisine neden olmuştu.

Ağustos ayında motorin için kademeli tarife uygulama kararı alan ekonomi yönetimi, motorindeki ÖTV'nin yıl sonuna kadar her ay 3 TL artacağını duyurmuştu. Bakanlığın aynı sistemi benzin için de uygulaması beklenirken, ekonomi yönetimi tarafından benzin fiyatlarına yönelik yeni bir eşelmobil uygulamasına gidilmemesi kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sektör kuruluşları arasında yapılan görüşmelerde, motorin için uygulanan kademeli tarifenin çiftçilere yönelik mazot arzında sorun yaşanmaması amacıyla gerçekleştiğini, benzinde ise benzer bir adım atmaya ihtiyaç bulunmadığı aktarıldı.