Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), gelir beyanı ile harcama düzeyi arasında uyumsuzluk bulunan mükellefleri mercek altına aldı. Özellikle şirket ortağı olup yüksek tutarlı lüks harcamalar gerçekleştiren ancak bu düzeyde gelir bildirmeyen kişiler için kapsamlı bir denetim süreci başlatıldı. Bu çerçevede 16 bin 300 mükellefe resmi tebligat gönderilerek görüşmeye davet edilecekleri bildirildi.

ŞİRKET ORTAKLARINA ÖZEL İNCELEME

Denetimlerin ilk aşamasında, büyük ölçekli anonim ve limited şirketlerde ortaklığı bulunan kişiler hedef alındı. Şirketleri kâr dağıtımı yapmadığı halde yüksek yaşam standardını sürdüren, gelir vergisi beyanında bulunmayan ya da beyan ettiği gelir ile harcamaları arasında belirgin fark bulunan mükellefler öncelikli inceleme grubuna dahil edildi.

LÜKS HARCAMALAR RADARDA

Programın bir diğer ayağında ise herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmayan ancak dikkat çekici düzeyde lüks tüketim gerçekleştiren kişiler yer alıyor. Lüks araçlar, gayrimenkuller, pahalı saat ve mücevherler, tatil harcamaları, özel loca kiralamaları ile tekne ve yat gibi yüksek maliyetli varlıkların alıcıları detaylı analizlere tabi tutuluyor. Gelir düzeyi bu harcamaları açıklamakta yetersiz görülen kişiler, yükümlülükleri konusunda bilgilendirme sürecine alınacak.