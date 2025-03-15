Vergi seferberliği ilan edilen 2024’te mükelleflerin yalnızca yüzde 2’si incelendi, bütçeyi yine vatandaşın vergileri ihya etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in her açıklamasında yer verdiği “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız” ifadesi, bakanlığın her hafta yaptığı sektör denetimleri sözde kaldı, geçen sene vergi incelemelerinde 2022’nin bile altında kalındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2024 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye’de geçen sene 3 milyon 797 bin 864 vergi mükellefinin yalnızca yüzde 2.06’sı (78 bin 187) incelendi. Bu oran, 77 bin 610 mükellefin incelendiği ve yüzde 2.26’lık oran yakalanan 2022’nin bile gerisinde kaldı. Detaylara bakıldığında geçen yıl Türkiye’de sadece 7 bin 148 büyük, 28 bin 555 orta ölçekli mükellef incelendi. Geliri 6 milyon liranın üzerindeki mükellefler ‘büyük, 275 bin lira ile 6 milyon lira arasındakiler ise ‘orta’ ölçekli olarak sınıflandırılıyor.

5 ZENGİNİN 1’İ

65 milyon liranın üzerindeki geliri kapsayan en zenginler grubunda ise 7 bin 645 mükellefin yalnızca 1.494’ü incelendi. Yüzde 19.54’lük inceleme oranıyla her 5 zengin mükellefin 4’ünün incelenmediği ortaya çıktı.

Yalnızca 78 bin vergi mükellefi incelenmesine rağmen geçen yıl 159.8 milyar liralık vergi matrahının eksik beyan edildiği ortaya çıktı. Mükelleflere 80.4 milyar liralık vergi ceza kesilmesi beklenirken, cezada ilk sırayı 37.1 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. İmalat 18.6 milyar liralık cezayla ikinci sırada yer aldı.

LAF VAR İCRAAT YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi seferberliği ilan ettiği 2024 yılında mükelleflerin yalnızca yüzde 2’si incelendi. Zenginlerden alınamayan vergi, ücretli kesimden toplandı.

KDV ve ÖTV’den 2.4 trilyon lira toplandı

Bütçe verileri de 2024’te vergi yükünün ücretli ve dar gelirli kesime yıkıldığını ortaya koyuyor. Ücretli kesimin maaşından kesilen Gelir Vergisi tevfikatı geçen sene 1 trilyon 89 milyar liralık bütçe tahminine karşılık 1 trilyon 426 milyar liraya ulaştı. Bütçenin Özel Tüketim Vergisi geliri de Katma Değer Vergisi geliri de geçen yıl tahminleri aşarak sırasıyla 1.4 trilyon ve 992 milyar lira olmuştu. Kurumlar Vergisi ise ekonomideki yavaşlamanın da etkisiyle 1 trilyon 275 milyar liralık tahmine karşın 890.1 milyar lirada kaldı.