Disney Plus için hazırlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Sekizinci Aile” dizisiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yeni sezon çekimlerinin başlaması planlanan yapımda, artan maliyetler nedeniyle ikinci sezon kararı iptal edildi.

İKİNCİ SEZON HAZIRLIKLARI DURDURULDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Normal Film ile 25 Film’in ortak yapımı olan “Sekizinci Aile”nin ikinci sezon çekimlerine başlanması planlanıyordu. Ancak dev kadrosu ve yüksek prodüksiyon ölçeğiyle dikkat çeken dizinin yeni sezonu, bütçe engeline takıldı.

Haluk Bilginer, Hazal Kaya ile Ali Atay’ı aynı projede buluşturan yapımın, ilk sezonun ardından devam etmesi beklenirken alınan karar dizi takipçilerini şaşırttı.

ARTAN MALİYETLER ETKİLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin devam sezonu için artan prodüksiyon giderleri ve oyuncu maliyetleri nedeniyle Disney Plus’ın global yönetiminden onay çıkmadı.

Bu gelişmenin ardından “Sekizinci Aile”nin şimdilik tek sezonla sınırlı kaldığı belirtildi.