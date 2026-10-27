ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Ambler kasabasında yol altyapısında kullanılan kırma taş ve cürufların yoğun miktarda asbest lifi barındırdığı ve bölge halkını yıllarca doğrudan zehirlediği tespit edildi. Bu tespitin ardından yerleşim yeri acil durum bölgesi ilan edilerek tüm sokaklar özel koruyucu tulumlu ekipler tarafından temizlik sürecine alındı.

SANAYİ ATIĞI YOL DOLGUSUNA NASIL KARIŞTI?

Ambler kasabasındaki yol inşaatlarında asfalt maliyetini düşürmek ve taban dolgusunu güçlendirmek için çevredeki sanayi tesislerinden çıkan cüruf ve kırma taşlar kullanıldı. Uygun maliyetli ve dayanıklı bir zemin dolgusu olarak görülen bu atık malzeme, kasaba genelindeki cadde ve sokakların altyapısına tonlarca serildi. Yapılan dolgu işleminde kullanılan sanayi taşlarının herhangi bir toksik testten geçirilmemesi, asbest yüklü malzemenin doğrudan yerleşim merkezlerinin altına yerleşmesine neden oldu.

ARAÇLAR GEÇTİKÇE HAVAYA KANSEROJEN LİF DAĞILDI

Yol kaplamasının zamanla aşınması ve banketlerdeki taşların açıkta kalmasıyla birlikte ölümcül risk açığa çıktı. Yollardan geçen otomobil ve ağır tonajlı araçların tekerlekleri, zemin tabakasındaki kırma taşları ezerek ufaladı. Bu mekanik baskı, taşların içindeki mikroskobik asbest liflerinin parçalanarak görünmez bir toz halinde havaya karışmasını tetikledi. Kasaba sakinlerinin soluduğu havadaki kanserojen partikül yoğunluğunun tehlikeli eşiği aşması üzerine çevre sağlığı birimleri devreye girdi.

KASABA GENELİNDE KARANTİNA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Laboratuvar sonuçlarının tehlikenin boyutunu doğrulamasıyla birlikte Ambler kasabası karantina altına alındı. Bölgeye sevk edilen tam donanımlı özel kimyasal kıyafetli ekipler, asbestli yolları sivil araç ve yaya trafiğine tamamen kapattı. Asfalt altındaki dolgu malzemelerinin kontrollü şekilde kazınarak sızdırmaz konteynerlerle imha alanlarına taşınması için geniş çaplı bir dekontaminasyon operasyonu yürütüldü.