Türkiye İstatistik Kurumu’na göre, inşaat maliyet endeksi mayısta, 2025’in aynı ayına göre yüzde 29.84 arttı. Bu artış ile 17 ayın zirvesi görüldü. Maliyet artışının finansmana erişim sorunu ve düşük kâr oranları nedeniyle özellikle yeni projelerde taşeron firmalarda sirkülasyon yaşanmasına neden olduğu belirtilirken, ev fiyatlarını artırması gündemde.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik, verilerin inşaattaki maliyet baskısını gösterdiğini belirtti. Maliyet artışlarının konut fiyatlarına etkisi ile ilgili de Şişik, “Alım gücü oldukça düşük olduğundan müteahhitler bu artışı rakamlara yansıtmadı. Ama yılın sonuna doğru bu rakamlara yansır” dedi.

Şişik, “Enflasyon sorunu düzelmeden konuta erişim sorunu da düzelmez” ifadelerini kullandı.