MALKARA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

MALKARA

İCRA DAİRESİ

2025/1250 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1250 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, ÇAVUŞKÖY Mahalle/Köy, KANLI BÜVETLER Mevkii, 725 Parsel, Satışa konu taşınmaz 31.300,00-m2 yüzölçüme sahip tarla niteliklidir. Malkara İcra Hukuk Mahkemesine sunulan bilirkişi raporuna göre taşınmaz borçlu adına tam hisseli olup tam hissesi satışa çıkartılacaktır. Taşınmaz %3-5 eğimli olup,killi toprak yapısına sahip, makineli tarıma elverişli kuru tarım arazisi olduğu, keşif günü yapılan incelemede sürülü olduğu ve tarımsal amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Çavuşköy Mahallesi yerleşim yerine uzaklığı 1.600-1.700 metre mesafededir. Taşınmazın toprak ve topoğrafik yapısı uygun tarım tekniklerinin tatbik edilmesiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli olarak buğday, karpuz ve ayçiçeği üretimine imkan tanımaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının yazısı ile taşınmaz hisselendirilmeden satışı yapılacak olup ihaleye yabancı ülke vatandaşlarının katılması halinde Tarım ve orman il müdürlüğünden yabancılara satış yönünden izin alınmadan işlem yapılamayacağı ihale katılımcılarına ihtar olunur. İİK'nin 114. Ve 126. Mad. Gereğince taşınmazların önemli özellikleri derç edilmiş olup ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. Bir borç nedeniyle satışa çıkartılmıştır.

Yüzölçümü : 31.300 m2

İmar Durumu: Tarım arazisidir.

Kıymeti : 13.907.842,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut olmakla beraber Büyükova koruma alanı içerisinde kalmaktadır ve balabancık ovası büyükova alanında kalmaktadır şerhleri mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:22

11/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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