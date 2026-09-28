Kısa süre içinde 81 il, 870 ilçede örgütlenen YENİ Parti ilçe kongrelerini yapmaya başladı. Genel Başkan Özgür Özel, Manisa ve İzmir’in ardından dün Balıkesir’e geçti. Özel, partililerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Gündeminde binlerce vatandaşı mağdur eden fon skandalı vardı. AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya’nın 163 milyon liralık hisse alıp 4 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira çektiğinin ortaya çıktığına vurgu yaptı.

‘O PARAYI GERİ ALIN’

Özel, Kaya’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan “affını” isteyerek istifa ettiğini hatırlatıp şöyle konuştu:

“Bunlar, ‘Faizden korkarız, borsa helaldir’, diyerek ya da ‘AK Parti’nin üst düzeyleri burada’ diye söylentileri yayıp insanlara güven telkin edip paralarını alıp kaçtılar.

Erdoğan’a söylüyorum: Fatma Betül Sayan Kaya’dan 2 milyar, kocasından 1.5 milyar; bu milletin parasını geri alacak mısın? Milletin parasını çarpanların hesaplarına el koyacak mısın? Kabinede, fonda işlem yapan bakanı, işlem yaptıran, isimleri tek tek belli. Çantacısı adına daire alıp satan, para taşıyan, fona koyan, fondan çeken bakanı hazineden azledecek misin?”

BU SORUNU ÇÖZÜN

“Erdoğan, ya bu bataklığı kurutacaksın ya da o bataklıkta boğulacaksın. Bunlar cezalandırılmadan Erdoğan iktidara devam ediyorsa bu soygunun baş sorumlusudur. Bunların mal varlıklarına el koyun, dünyaya kaçırdıkları parayı geri isteyin, hiç kimseyi mağdur etmeden bu sorunu bir an önce çözün.”

Köhnemiş siyaseti geride bırakın!

YENİ Parti Lideri, “Buradan Erdoğan’a sesleniyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Güçlü iktidar, eleştiriden, düşünceden, itirazdan asla ve asla korkmaz. Peki şimdi ne oluyor? Erdoğan’ı sadece eleştirenlerin bile hesapları kapatılıyor. Sen emekli bir öğretmenin sosyal medyadaki eleştirisinden bile korkacak, gazetecilerin eleştirilerini görmemek için hesaplarını kapatacak bir korkaksın.”

‘BİZ BİR SÖZ VERDİK’

YENİ Parti’nin reformist siyaset atılımlarına da vurgu yapan Özgür Özel, “Partimizi kurarken milletimize bir söz vermiştik. Demiştik ki; “Eskiyi geride bırakacağız. Yeni nesil bir siyaseti hayata geçireceğiz. Siyasetin işletim sistemini değiştireceğiz. YENİ Parti’de eski yok, kıdemli yok. Hepimizin sözü eşit, gücü eşit. Köhnemiş siyaseti geride bırakın. Geçmişte binlerle, on binlerle konulan çelenkleri 10-12 kişiyle koyanları geride bırakın. Sözde savunucuların sanki YENİ Parti’nin dengiymiş gibi var olma çabalarını geride bırakın. Biz yeniyiz.”

Özel’in anne babası da İlçe yönetimine oy attı

Kongre süreçlerini başlatan YENİ Parti, 26 Eylül’den itibaren iki gün boyunca 311 ilçede partiye 26 Ağustos’a kadar kayıt yaptıran üyeleriyle ilçe başkanlıkları için ön seçim yapıyor. Buna göre; başkanlar genel merkezin belirlediği etik ilkeler çerçevesinde mal varlığı beyanı yapacak, mali işlemlerini üyelere şeffaf bir şekilde sunacak.

KOTAYA UYULACAK

Yönetim listesini hazırlarken genel merkezin belirlediği meslek, kadın, genç, engelli kotalarına uyulacak. Bugünden itibaren başlayacak seçimlerde üyeler sadece başkanları seçecek. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı. Şükran ve Talat Özel çifti, Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ön seçimde oylarını kullandı.