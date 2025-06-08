Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, yeni nesillerin mülk sahibi olmasını giderek imkansız hale getirirken, taşınmazlarda yaşanan fiyat artışları özellikle kardeşler arasındaki 'miras kavgalarının' da kızışmasına neden olmakta.



Milyonlarca ailede yaşanan miras anlaşmazlıkları, özellikle bazı kardeşlerin diğerlerinden daha fazla pay almak için girişimlerde bulunmasına neden olurken, tapu sahibi anne ve babaların miraslarını eşit şekilde dağıtmamayı tercih etmesi sorunları içinden çıkılmaz bir hale sürüklüyor.





ANNE VE BABANIZ SİZE DAHA AZ MİRAS BIRAKIRSA NE YAPABİLİRSİNİZ?



Özellikle ebeveynler, yaşlılık safhalarında kendileriyle yaşayan ve bakımlarını üstlenen çocuklara, mirastan daha fazla pay bırakmaya meyilli olabiliyor. Türk Medeni Kanunu'na göre, ebeveynler kendilerine ait olan mülklerin tapusunu, istedikleri evlatlarına devredebilme hakkına sahip. Bu nedenle bir anne ya da babanın, evlatlarının arasında eşit olmayacak şekilde pay dağılımı yapmasına kanuni bir engel bulunmamakta.



ANNE YA DA BABA ÖLÜRSE MİRAS PAYI KARDEŞLERE BÖLÜŞTÜRÜLMEK ZORUNDA



Buna karşın, mirasa konu olan mülk, devir eden kişinin vefatı halinde evlatları arasında eşit pay edilmek zorunda. Bu tür davalarda zamanaşımı olmaması, 30 yıl önce bir çocuğuna devredilen dairenin, vefat durumlarında yeniden kardeşler arasında pay edilmesine neden olmakta.

Kardeşlerden biri, baba ya da anneyi ikna ederek mülklerini kendi üzerine geçirse bile, taşınmazları devir eden kişinin vefat etmesi halinde kardeşler dava açarak kendi paylarını geri alma hakkına sahip.



Devir işleminin üzerinden 50 yıl dahi geçmiş olsa, bu tür davalara zamanaşımı uygulanmaması nedeniyle haksızlığa uğradığını düşünen evlat, asliye hukuk mahkemelerine başvurarak miras hakkını geri alabiliyor.