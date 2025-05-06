Gazze’ye insani yardım taşıyan gemisini Malta adası açıklarında iki drone ile hedef alındı. 30 aktivistin bulunduğu geminin güvertesinde yangın çıktı.
Acil yardım çağrılarının ardından Kıbrıs’tan iki kurtarma gemisi gemideki aktivistleri kurtardı.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından gemideki Türk vatandaşların durumuna ilişkin edinilen bilgide vatandaşların Malta üzerinden Türkiye'ye sağlıklı bir şekilde gelişlerinin sağlandığı öğrenildi.
Gemide mürettebat olarak çalışan diğer Türk vatandaşlarının ise güvenli bir konuma nakli için Maltalı yetkililerle gerekli çalışmaların yapıldığı öğrenildi.