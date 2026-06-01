Pazartesi sabahı erken saatlerde Malta'daki Magħtab bölgesindeki Ta' Lourdes havai fişek fabrikasında büyük bir patlama yaşandı. Yerel saatle 06:25 sularında meydana gelen ve küçük patlamalarla devam eden bu olay gökyüzüne yoğun duman tabakaları gönderdi. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevre yerleşimlerdeki evler sarsıldı. Duman bulutu Naxxar ile Maghtab bölgelerinden net şekilde görüldü. Olaydan sonra açıklama yapan polis sözcüsü şu an için fabrikada yaralanan kimsenin olmadığını ve olay sonucu iki kişininyaralandığını belirtti. İtfaiye ekipleri tarama yaparken yakındaki tarlalarda çalışan St Paul's Bay sakini 67 ve 47 yaşlarındaki iki adam molozlar yüzünden hafif yaralanarak şok tedavisi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Sözcü aynı zamanda fabrika sorumlusunun alandaki herkesle iletişim kurduğunu aktardı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

