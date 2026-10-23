İstanbul'da Kadıköy'ün ardından Maltepe'de Yeni Parti'ye geçti.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı seçilen Esin Köymen, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.
Köymen, ilgili kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yaklaşık 25 yıldır CHP üyesi olduğunu belirten Köymen, "Bu anlayışla, çeyrek asırdır üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Sayın Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti saflarına katıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.
2024 SEÇİMLERİNDE YÜZDE 59,06 OY ALDI
Köymen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 59,06 oy alarak Maltepe Belediye Başkanı seçildi ve ilçenin ilk kadın belediye başkanı oldu.
İSTANBUL'DA YENİ PARTİ'YE KATILAN İKİNCİ BELEDİYE OLDU
Esin Köymen, İstanbul'da Yeni Parti'ye katılan ikinci belediye başkanı oldu.
İstanbul'da partiye katılan ilk belediye başkanının Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı olmuştu.