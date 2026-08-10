İstanbul'un Maltepe ilçesinde beton mikserinin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 58 yaşındaki Müge Arısal hayatını kaybetti. Kazanın ardından mikserin sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi Başefendi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre O.K.'nin kullandığı 34 KJH 996 plakalı beton mikseri, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaya Müge Arısal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Arısal beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arısal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, beton mikserinin sürücüsü O.K. gözaltına alındı. Müge Arısal'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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