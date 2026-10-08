İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk üç katı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar iki kadın sağ olarak kurtarıldı.

Maltepe'nin Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Binanın ilk üç katının çökmesi üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, ihbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Enkazdan iki kadın sağ kurtarıldı

Ekiplerin enkaz altında yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında iki kadın sağ olarak çıkarıldı. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılıyor.

Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında bulunan bina sakinleri ise ekipler tarafından tahliye edildi. Çöken alt katlarda bulunan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Binanın alt katında tekstil atölyesi bulunuyordu

Çöken binanın alt katında tekstil atölyesi bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarını özellikle binanın çöken ilk üç katında yoğunlaştırdığı belirtildi.

Binanın çökmeden önceki haline ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana geldiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Ekiplerin olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.