İstanbul Maltepe'deki Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7 katlı bir binanın 3 katı çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Binanın üst katlarında bulunan kişiler ekiplerin çalışmasıyla tahliye edilirken, enkazda yürütülen aramalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çalışmalar sırasında 3'ü çocuk olmak üzere toplam 10 yaralı da enkazdan çıkarıldı. Enkaz altında bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Çökme sonucu yaşamını yitiren Gülce Turhan ile Ahmet Muhammet İnan'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan enkazda yakınlarını arayan kişilerin, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü güvenli alandaki bekleyişi devam ediyor.

Tamamen çökme tehlikesine karşı binanın ekipler tarafından kontrollü yıkımı da gerçekleştiriliyor.