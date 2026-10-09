İstanbul Maltepe'de dün 7 katlı bir bina çöktü. Faciada 5 vatandaş hayatını kaybederken binanın betonunda korkunç gerçek ortaya çıktı.

5 vatandaşa mezar olan binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, gazeteci Hanifi Bayar, binanın betonundan 'deniz kabuğu' çıktığını duyurdu. Ortaya çıkan görüntüler insan hayatının ne kadar 'ucuz' olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan valilik hayatını kaybeden vatandaşların kimliklerini duyurdu. 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan, 40 yaşındaki Mesut Bilece, 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt ve 20 yaşındaki Zeynep İnan hayatını kaybetti.

BİNADAN ÖRNEK ALINDI

İş makineleri yardımıyla ekipler, incelemek üzere binanın her katındaki kolonlardan karot örneği aldı. Öte yandan enkazdan 2 otomobil çıkarıldı.