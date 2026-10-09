İstanbul'un Maltepe ilçesinde beş kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Olayın ardından gözaltına alınan binanın mimarı ile şantiye şefi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Maltepe'nin Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın üç katı, saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarıldı, 5 kişi ise hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt'un cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.