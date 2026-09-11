İstanbul Maltepe’de ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık kanlı saldırıya dönüştü.

Kiracı Mehmet Taşkaya’nın açtığı ateş sonucu Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol hayatını kaybetti, olay sırasında binada bulunan avukat Emir Ali Spor ise yaralandı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Taşkaya’nın geçmişine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Maltepe’de dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Mehmet Taşkaya ile Almanya’da yaşayan ev sahipleri Osman ve Nursen Akyol arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taşkaya silahını çıkararak çifte ateş açtı.

Silahlı saldırıda Osman Akyol ve Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında bulunan avukat Emir Ali Spor ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

500 BİN DOLARLIK MASRAF İDDİASI

Sabah’ın haberine göre Taşkaya’nın yaklaşık 20 yıldır binayla ilgilendiği, daireleri kiraya verdiği ve kiraları topladığı öğrenildi. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedenlerinden birinin ise Taşkaya’nın bina için yaklaşık 500 bin dolar masraf yaptığını öne sürmesi olduğu belirtildi.

POLİSE DİRENDİ, ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından Taşkaya kendisini binaya kilitleyerek uzun süre polise direndi. Şüphelinin bir süre çevreye de ateş açması üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Düzenlenen operasyonun ardından Taşkaya yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden Akyol çiftinin cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVİNDEN ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Polis ekiplerinin Taşkaya’nın evinde yaptığı aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması bulundu.

Taşkaya’nın daha önce hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.