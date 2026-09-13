İstanbul Maltepe’ye bağlı Fındıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. RÜZGARIN ETKİSİYLE ASKERİ BÖLGEYE SIÇRADI Otluk alandan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede etrafa yayılarak Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık alana sıçradı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. YOL TRAFİĞE KAPATILDI Olay yerine ulaşan polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle caddeyi geçici olarak trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve müdahalesiyle alevler kışla içinde daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

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