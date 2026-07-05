Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoranda yangın meydana geldi. Çevrede büyük panik yaratan olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Hızla yayılan alevler, dakikalar içinde restoranın tamamını kapladı. Yükselen yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin ise restoranı saran alevleri kontrol altına almak ve söndürmek için başlattığı yoğun müdahale sürüyor.