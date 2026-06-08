Kaza, 28 Mayıs saat 23.50 sıralarında Yalı Mahallesi Taylan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 NFZ 050 plakalı motosikletiyle sipariş götüren kurye Yusuf Aslan’a, ters yönden geldiği öne sürülen 34 DE 7594 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kurye ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücünün ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi. Öte yandan kazanın araç kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin hızla ilerlediği sırada karşı yönden gelen motosiklete çarptığı ve durmadan olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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