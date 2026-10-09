İstanbul’un Maltepe ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği bina çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporu tamamlandı.

Ön raporda, binanın çökmesine ilişkin ruhsata aykırı imalatlara dikkat çekildi. Yapılan incelemelerde, binanın ruhsata aykırı bölümlerinin göçmenin meydana geldiği tarihte de mevcut olduğu belirtildi.

YIKIM KARARI UYGULANMAMIŞ

Bilirkişi ön raporunda yer alan tespitlere göre, binaya sonradan eklenen 3, 4, 5 ve 6’ncı katların ruhsata aykırı olduğu belirlendi.

Ruhsat harici, sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi.

BİRDEN FAZLA İSİM KUSURLU

Bilirkişi ön raporunda, binanın mimarı, bina sahipleri, müteahhitleri ve yapım sürecinde şantiyeden sorumlu kişinin kusurlu olduğu yönünde tespitlere yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında daha önce iki kişinin gözaltına alındığı, mimar ve şantiye şefinin de gözaltına alınan isimler arasında bulunduğu belirtilmişti.

CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cevizli Mahallesi'ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 06.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği belirtildi.