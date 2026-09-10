Maltepe’de kira tartışmasının ardından ev sahibi Osman A. ve eşi Nursen A.’nın kiracıları Mehmet T. tarafından silahla vurularak öldürüldüğü, Özel Harekat polislerine ateş açılarak direniş gösterilen vahşete ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırı sırasında adreste bulunan ve bacağından vurularak yaralanan avukat Emir Ali S.'nin kaçış anına ait görüntüleri tespit etti.

BACAĞINDAN VURULUP CAN HAVLİYLE KAÇTI

Ortaya çıkan görüntülerde, şüpheli Mehmet T.’nin kurşunlarının hedefi olan ve bacağından yaralanan avukat Emir Ali S.’nin, can havliyle olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Ağır yaralı halde caddede hızla koşan avukatın acı çektiği ve kaçış sırasında çevreye baktığı anlar saniye saniye kaydedildi.

AVUKAT HASTANEDE, SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırıda ev sahibi çift yaşamını yitirirken, yaralı avukatın olay yerinden kaçmasının ardından yapılan ihbarla bölgeye Özel Harekat polisleri sevk edilmişti. Binaya düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Mehmet T. gözaltına alınırken, yaralı avukat Emir Ali S. ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında elde edilen bu görüntüler, olay anındaki vahşeti gözler önüne seriyor.