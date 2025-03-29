Antalya'da Pikachu kostümlü bir vatandaşın polisten kaçarken çekilen görüntüleri dünya gündemine oturdu.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu kostümü ile polisten kaçan göstericiyle röportaj yaparken Kaya'nın fikrin nereden aklına geldiğine dair sorusuna yanıt veren gösterici, "Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden, böyle bir fikir düşündüm. Arkadaşlarımın gerginliğini biraz olsun rahatlatmak adına destek olmaya geldim. Vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın biraz olsun yüzünde tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana" dedi.

CHP'nin İmamoğlu'na destek için Maltepe'de düzenlediği mitinge de "Pikachu" damga vurdu.

Mitingde birçok Pikachu kostümlü kişi, poster ve döviz taşıyan vatandaş olduğu görüldü.

Eyleme katılan bir kişinin elinde de, "Ben zaten hep seni seçtim Pikachu" yazılı pankart dikkat çekti.

İşte o görüntülerden bazıları...