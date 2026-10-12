İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Maltepe ilçesinde planlanan su kesintisine ilişkin açıklama yaptı. İdaresi, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla inşaa edilen Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda, isale hattında yapılacak teknik çalışmalar nedeniyle belirli bir süre boyunca su verilemeyecek. İSKİ, kesintinin yarın saat 10.00'da başlayacağını ve çarşamba günü saat 02.00'de sona ereceğini duyurdu. Toplam süresi 16 saat olacak kesinti, çalışmaların teknik gereklilikleri nedeniyle zorunlu hâle geldi.

Kesintiden etkilenecek bölgeler açıklanan listeye göre Zümrütevler, GǼlsuyu, Esenkent ve Gülensu mahalleleri olarak belirlendi. Vatandaşların bu süre boyunca su ihtiyaçları için gerekli hazırlıkı yapmaları öneriliyor.