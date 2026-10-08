Olay, sabah saatlerinde Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı bir binanın ilk 3 katının çökmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, çevrede bulunan bazı binalarda da inceleme yapıldı.

"TEKNİK İNCELEMELER TAMAMLANANA KADAR TAHLİYE"

Maltepe Belediyesi ekipleri, çökmenin ardından sokakta bulunan iki binayı tedbir amaçlı mühürledi. Mühürlenen binalardan biri 7, diğeri ise 4 katlı olarak belirlendi. Belediye tarafından hazırlanan yazıda, yıkılan yapı ve enkazının çevredeki binalar üzerinde oluşturabileceği olası tehlikeler dikkate alındığı belirtildi. Can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, gerekli teknik incelemeler tamamlanıncaya kadar bu binaların tedbiren tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

Mühürlenen binaların giriş katlarında farklı işlevler bulunduğu tespit edildi. 4 katlı binanın giriş katında bir dernek, 7 katlı binanın giriş katında ise duş malzemelerinin üretildiği bir imalathane yer alıyordu. İmalathane içerisinde beslenen kedi ve balıklar da ekipler tarafından alındı.