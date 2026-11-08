İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir erkek kuaförüne akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen iki şüpheliden biri içeri girerek tabancayla ateş açtı. Şüpheli, ardından dışarıda motosikletle kendisini bekleyen diğer şüpheliyle birlikte kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kuaförde inceleme yapan polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve onları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırının nedeni henüz açıklanmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.