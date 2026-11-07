İstanbul’un Maltepe ilçesinde, Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir erkek kuaförüne akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen 2 şüpheliden biri kuaföre girerek tabancayla içeridekilere ateş açtı. Saldırının ardından dışarıda motosikletle bekleyen diğer şüpheliyle birlikte kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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