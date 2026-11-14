İstanbul’un Maltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 08.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi’nde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Aracın ön kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek araçtan indi. Kısa sürede alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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