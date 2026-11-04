İstanbul Maltepe'de bir kadının hayatından endişe edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese gitti. Kapıyı açan Yahya P., polislerin geliş nedenini sorgulayarak saldırgan tavırlar sergilerken, arkasında bulunan eşi Sultan P. ise çeşitli el hareketleri yaptı.

Kadın el hareketlerini olayın heyecanıyla istemsiz olarak yaptığını söylediği öğrenildi.

Olayın görüntülerine yansıyan bir başka ayrıntı ise sosyal medyada tepki çekti. Görevli polis memurunun, kadının yaptığı el hareketlerini eşinin yanında yüksek sesle dile getirerek "İşaret yapıyorsunuz" demesi, kadının gizlice yardım isteme ihtimalini açığa çıkardı. Böylece kadının eşinden gizli gerçekleştirdiği düşünülen yardım girişimi, şüphelinin de dikkatini çekebilecek şekilde ifşa edilmiş oldu.

KADINLA AYRI GÖRÜŞÜLDÜ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polis ekipleri, Sultan P. ile eşinden ayrı bir noktada görüştü. Kadına herhangi bir şikayetinin veya yardım talebinin bulunup bulunmadığı soruldu.

Sultan P.'nin, eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu ve hastaneye yatırılmasını istediğini söylediği, kendisine yönelik bir şikayetinin olmadığını belirttiği öğrenildi. Kadının, yaptığı el hareketlerinin yardım istemek amacı taşımadığını, olayın heyecanıyla istemsiz şekilde gerçekleştiğini ifade ettiği aktarıldı.

Ancak kadının şikayetçi olmadığını belirtmesine rağmen, çift arasında geçmişte de yaşanan tartışmalar ve yapılan ihbarlar dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE ÇOK SAYIDA İHBARDA BULUNMUŞ

Polisin yürüttüğü incelemelerde çift arasında daha önce de çok sayıda tartışma yaşandığı belirlendi. Sultan P.'nin geçmişte de polis ekiplerine ihbarda bulunduğu ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

YAHYA P. GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında polis ekiplerine karşı saldırgan tavırlar sergileyen ve görevlilerin çalışmalarını zorlaştıran Yahya P., yürütülen işlemler kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yahya P. adliyeye sevk edildi.