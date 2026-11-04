İstanbul Maltepe'de polisin yardım çağrısı olarak değerlendirdiği el hareketleriyle gündeme gelen Sultan P., hareketleri olayın heyecanıyla istemsiz yaptığını söyledi. Eşinden şikayetçi olmayan Sultan P., onun hastaneye yatırılmasını istedi. Gözaltına alınan eşi Yahya P. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Kasım'da Maltepe'de meydana geldi. Sultan P.'nin hayatından endişe edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese gitti. Kapıyı açan Yahya P., polislerin geliş nedenini sorgulayarak saldırgan tavırlar sergiledi.

Bu sırada arkasında bulunan eşi Sultan P.'nin polise doğru çeşitli el hareketleri yaptığı fark edildi. Yardım talebi olabileceği düşünülen hareketlere ilişkin görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

EŞİNDEN AYRI GÖRÜŞÜLDÜ

Polisler, dikkatlerini çekmeye çalıştığını düşündükleri Sultan P. ile eşinden ayrı bir noktada görüştü. Kadına herhangi bir şikayetinin ya da yardım talebinin bulunup bulunmadığı soruldu.

Sultan P., eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu ve hastaneye yatırılmasını istediğini belirtti. Şikayetçi olmadığını söyleyen kadın, el hareketlerini yardım istemek amacıyla değil, olayın heyecanıyla istemsiz olarak yaptığını anlattı.

Polisin incelemelerinde, çift arasında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı, Sultan P.'nin geçmişte ihbarlarda bulunduğu ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirlendi.