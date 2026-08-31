Maltepe'de 29 Ağustos Cumartesi gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı Sahil Yolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 20 yaşındaki Samet Yüksekkaya hayatını kaybetti.
Kaza, aynı istikamette seyir halinde olan araçların çarpışmasıyla meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda bulunan Yüksekkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yüksekkaya'nın cansız bedeni, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe'de toprağa verildi.
Kazaya karışan aracın sürücüsü P.M.K. ise bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.