New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için eylül ayında New York'a gelmesi durumunda gözaltına alınmasına ilişkin hukuki değerlendirmelerin devam ettiğini açıkladı.

The New York Times'ın The Interview programına konuşan Mamdani, Netanyahu'yu Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan bir isim olarak nitelendirerek, "Başbakan Netanyahu'nun Lahey'de olması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun gözaltına alınması konusunda belediye başkanı olarak hangi yetkilere sahip olduğunun henüz netleşmediğini belirten Mamdani, New York Polis Teşkilatı'nın bağlı olduğu belediye yönetiminin bu konuda Belediye Hukuk Dairesi ile kapsamlı bir hukuki değerlendirme yürüttüğünü söyledi.

Mamdani, "New York'ta yasaların bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz. Ancak bu doğrultuda yeni kurallar oluşturmayacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise daha önce katıldığı bir radyo programında, olası gözaltı ihtimaline ilişkin herhangi bir endişe taşımadığını ifade etmişti. Netanyahu ayrıca Mamdani'yi, Gazze Şeridi'nde etkin olan Hamas'a destek vermekle suçlamıştı.

Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'a gelip gelmeyeceği ve ziyaretin gerçekleşmesi halinde hukuki sürecin nasıl işleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.