İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'a gitmeye hazırlanırken, kendisini "savaş suçlusu" olarak nitelendiren New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye sert tepki gösterdi.

'SENİ İFŞA ETMEYE GELİYORUM'

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı video mesajında Mamdani'ye yönelik, "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" ifadelerini kullandı.

'GERÇEKLERİ SÖYLEYECEĞİM'

İsrail Başbakanı, Hamas'ı desteklemekle suçladığı Mamdani'nin New York'taki Yahudilere yönelik "isyanları ve kargaşayı" teşvik ettiğini öne sürdü. Netanyahu, paylaşımında ayrıca "BM'ye geliyorum. Senin hakkında gerçekleri söyleyeceğim" tehdidinde bulundu.

MAMDANİ, NETANYAHU İÇİN NE DEMİŞTİ?

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için New York'a gelmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararının uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Mamdani, belediye yönetiminin Netanyahu'yu tutuklama konusunda bağımsız bir yasal yetkiye sahip olmadığını belirtirken, federal hükümetin UCM'nin kararını uygulaması gerektiğini ifade etmişti.

Netanyahu'yu "soykırım mimarı" olarak nitelendiren Mamdani, İsrail Başbakanı'nın New York'ta bulunmaması gerektiğini savunmuş ve "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu" ifadelerini kullanmıştı.