Günümüzde saç dökülmesi, kepek ve erken beyazlama gibi problemler için soluğu hemen kozmetik reyonlarında alıyoruz. Peki, modern tıbbın babası olarak kabul edilen büyük hekim İbn-i Sina’nın, asırlar önce kaleme aldığı ölümsüz eseri el-Kanun fi't-Tıbb’da bu dertlerin şifasını tek tek anlattığını biliyor muydunuz?

Doğanın sunduğu mucizeleri doğru bir şekilde bir araya getirerek saç derisini tamamen yenilemek ve saçları korumak aslında sandığımızdan çok daha kolay. İşte sosyal medyada da son dönemde büyük ilgi gören, deneyenlerin hayran kaldığı o asırlık saç bakım sırları...

SAÇ DERİSİNİ YENİLEYEN DOĞAL RUTİNLER

İbn-i Sina, saç derisinde oluşan problemlerin kimyasallarla değil, doğru doğal formüllerle hafifletilebileceğine inanıyordu. Büyük hekimin özellikle saç yıkama rutinlerine dahil edilmesini tavsiye ettiği malzemeler şunlar:

-Zeytinyağında pişirilmiş hatmi çiçeği

-Kereviz, demirhindi ve susam yaprağı

-Bakla unu ve sirkede soyulmuş badem

Aynı zamanda gül veya menekşe yağı ile karıştırılan karpuz çekirdeği ve nohut, saç yapısını kökten uca güçlendirerek kepek oluşumunun önüne geçiyor. Dönemin kaynaklarında da yer alan bu formüller, kimyasal yıpranmalardan uzak bir şekilde saç derisinin nem dengesini korumanın en doğal yolu olarak öne çıkıyor.

MANAV TEZGAHLARININ FAVORİSİYLE KEPEK GİDERME

Saç bakımında etkili olan ve kepekten kurtulmanın anahtarı sayılan bu formül manav tezgahlarının favorisi pancarın suyuyla yapılan bir macun olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda saç bakım tutkunlarının dilinden düşmeyen ve İbn-i Sina’nın en etkili formüllerinden biri olarak dikkat çeken o meşhur macun tarifi, saç derisindeki pullanma ve kaşıntıyı adeta tarihe gömüyor.

MALZEMELER

Nohut unu

Dövülmüş susam yaprağı

Pancar suyu

Sirke

UYGULANIŞI

Tüm malzemeleri uygun bir kapta karıştırarak macun kıvamına getirin. Hazırladığınız bu karışımı, saç derisinde kepek ve pullanma problemi olan bölgelere lokal (bölgesel) olarak uygulayın.

Sirkenin yüksek temizleyici ve arındırıcı gücü ile pancar suyunun besleyici yapısı birleştiğinde, saç derisi derinlemesine temizleniyor. Bu doğal macun, saç köklerinin nefes almasını sağlayarak daha sağlıklı ve hızlı uzayan saçlara zemin hazırlıyor.

İBN-İ SİNA'DAN BEYAZLAYAN SAÇLARA ÇÖZÜM

Peki ya o erkenden beliren, can sıkan beyaz saç tellerine ne demeli? İbn-i Sina, saçların doğal rengini uzun yıllar muhafaza etmesi ve beyazlamanın gecikmesi için de özel yağların gücünü ortaya koyuyor.

Büyük hekime göre, katran gibi sıcak yapıdaki yağlar ile sıvı ve ince bir yapısı olan karasakız, saç tellerini dış etkenlere karşı bir kalkan gibi koruyor.

PİGMENT KAYBINI ÖNLEYEN DOĞAL YAĞLAR

-Ban otu yağı

-Çörek otu yağı

-Keçiboynuzu yağı

-Yabani zeytinyağı

Saç rengini koruyan bu şifalı yağlar, saç tellerine ve foliküllerine (saç köklerine) derinlemesine nüfuz ederek pigment kaybını önlüyor. Düzenli kullanımda saçların çok daha parlak, canlı ve genç görünmesine yardımcı oluyor.