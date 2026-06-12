MANAVGAT 1.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

MANAVGAT 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/477 Esas

DAVACI : ELMİRA KİBAR-70*****82 - Manavgat/ ANTALYA

VEKİLİ : Av. BURAK ÇINAR - [16619-16075-14997] UETS

DAVALI : LACHİN KİBAR-70*****18

Davacı ELMİRA KİBAR ile davalı LACHİN KİBAR arasında mahkememizde görülmekte olan tanıma ve tenfiz davası nedeniyle, Davacı vekilinin dava dilekçesinde davalının adresini mernis adresi olarak bildirmiş ise de, UYAP üzerinden yapılan adres sorgusunda kayıtlı mernis adresinin bulunmadığı, davalının adres araştırması için yazılan müzekkerelerde adres tespitinin yapılamadığından, davalıya dava dilekçesi, tensip zaptı, işbu duruşma zaptı ekli ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkil ile davalının 2016 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyetinde evlendiklerini, daha sonra Kırgızistan Cumhuriyeti Çuy ili Issık-Ata Bölge Mahkemesinin 15/01/2019 tarihinde G.D-2-183-1948 Sayılı kararı ile boşandığı, boşanma kararının 26/02/2019 tarihinde kesinleştiği, Kırgızistan Cumhuriyeti Çuy ili Issık-Ata Bölge Mahkemesinin 15/01/2019 tarih G.D-2-183-1948 Sayılı, 26/02/2019 kesinleşme tarihli boşanma kararının tanınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizin 23/06/2026 tarihli tensip tutanağında, Dava dilekçesinin HMK .119.md uyarınca Kabulüne; Davacı tarafça yatırılan harç ve avansın bu aşamada yeterli olduğunun tespitine; Davanın niteliği gereği basityargılama usulünün uygulanmasına; Tensip zaptının davacı tarafa tebliği ile davacının dava dilekçesinde bahsettiği ve varsa başkaca sunabileceği delilleri sunması ve başka yerlerden getirtilecek delilleri bulunduğu yerleri bildirmesi, HMK 240 maddesi gereğince tanık deliline dayanıyor ise tanıkların isimlerini, açık adreslerini, hangi hususta beyanda bulunacaklarını bildirmesi, ayrıca HMK 194. Maddesi uyarınca hangi delili hangi vakıanın ispatı için gösterdiğini, delillerin somut olarak hangi deliller olduğu hususlarını yazılı bir şekilde iki hafta süre içerisinde mahkememize bildirmesi hususlarının ihtarına, Davacı vekilinin dava dilekçesinde davalının adresini mernis adresi olarak belirttiği, UYAP üzerinden yapılan incelemede davalının mernis adresinin bulunmadığı anlaşılmakla; davacı vekiline tebligat çıkartılarak davalının adresini Mahkememize bildirmesi için HMK 119/1-b maddesi uyarınca işbu tensip tutanağının tebliğinden itibaren 1 haftalık kesin süre verilmesine, aksi taktirde HMK 119/2, 2. Cümle gereği davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin işbu tensip tutanağının tebliği suretiyle ihtarına, Ön inceleme gününün HMK 139.md. uyarınca taraflara tebliği için çıkarılacak davetiyede, "Duruşma gün ve saatindesulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ,duruşmaya sadece karşı tarafıngelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzdayapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği" hususunun yazılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına, Dosya için belirlenen tahmini bitiş süresinin 210 gün olduğu, belirtilen sürede yargılamanın sonuçlandırılması hedeflenmekte olup, bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkısının ve desteğinin büyük önem arz ettiği, taraflardan kaynaklanan sebeplerle meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak, bu hususlara hassasiyet gösterilmesi hususunun iş bu tensip zaptının taraflara tebliğ suretiyle bildirilmesine karar verilmiştir.

Mahkememizin 05/05/2026 tarihli duruşmasında; Davacı vekiline usule uygun yetki belgesi sunmak üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine, verilen kesin süre içerisinde usulüne uygun yetki belgesi sunulmaması halinde bu celse yapılan usul işlemlerinin yapılmamış sayılacağının ihtarına, Davacı vekilinin dava dilekçesinde davalının adresini mernis adresi olarak bildirmiş ise de, UYAP üzerinden yapılan adres sorgusunda kayıtlı mernis adresinin bulunmadığı, davalının adres araştırması için yazılan müzekkerelerde adres tespitinin yapılamadığından, davalıya dava dilekçesi, tensip zaptı, işbu duruşma zaptı ekli ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin ilanen tebliğine,Davalıya ilanen tebligat masraflarının bildirilmesi hususunda Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, (3) nolu ara karar gereği masraf bildirildiğinde ilanen tebligat masrafının davacı vekilinin yatırmış olduğu gider avansından karşılanmasına, masrafın eksik olması halinde ilanen tebligat masrafını yatırmak üzere davacı vekiline muhtıra tebliğine, Ön inceleme duruşmasının taraf teşkili sağlanması halinde gelecek celse yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz 2025/477 Esas sayılı dosyasında duruşma tarihi 22/10/2026 günü saat 09:50'a bırakılmıştır.

(İlanen tebliğ, Tebligat Kanunu 31. madde hükmü gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacaktır.)

#ilangovtr Basın no ILN02485038