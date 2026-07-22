MANAVGAT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C.
MANAVGAT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
MANAVGAT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/481 Esas
Konu : Gaiplik
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İNCİ SCHİLLİNG gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.07.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 41938939062
ADI SOYADI : İNCİ SCHİLLİNG
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : GEVHER AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 20/08/1966
DOĞUM YERİ : ÜSKÜDAR
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